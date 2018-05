Elina Nechayeva võlus pressikonverentsil ajakirjanikke keeleoskuse ja lauluga

Prantsuse ajakirjanik viitas, et Elina on rääkinud oma armastusest "Pocahontase" muusika vastu. Ajakirjanik palus Elinal laulda Disney multifilmist tuntud pala "Colors of the Wind" ning lauljatar tegi seda nii ilusalt, et meelitas ajakirjanikelt aplausi välja.

Elina rääkis pressikonverentsil, et on vapustasid Lissabonist, Portugalist ja portugallastest. "Kõik on nii kenad, kõik naeratavad. Ma armastan seda," ütles ta.

Elina avaldas ajakirjanikele, et armus ooperisse 13-aastaselt. "Mu ema ütles, et sa ei saa elada sihtmärgita, sa pead välja mõtlema, kes sa olla tahaksid. Ma ei saanud mitmeid kuid und, sest mõtlesin, mida ma kõige rohkem teha tahan," ütles Nechayeva ja lisas, et pärast "La traviata" ooperi nägemist tegi ta oma otsuse hakata ooperilauljaks.

Elina ütles, et on tänulik kõigile oma poolehoidjatele Eurovisioonil ning kõik selgub laval. "Ma annan oma parima, et edastada oma sõnum armastusest ning puudutada inimeste hinge," ütles Nechayeva.

Elina rääkis, et valik lavashow kasuks, kus tema seelik põneva graafika all särama lööb, sündis loo olemuse tõttu. "La forza" on küll ooperilaul, kuid seal on elektrooniline taust. Sama mõeldi teha ka kleidiga, valida midagi ooperile traditsioonilist, kuid lisada tänapäevased efektid. "Me tahtsime näidata seda ka Eurovisioonil, kuid kuulsime, kui palju see maksma läheb. Kõik on raha taga kinni. Tänu toetajatele Eestis oleme me koos seelikuga siin," ütles Elina.

Lauljatar ütles, et kostüüm ei mõjuta tema lavalist olekut ja laulmist. "Ma laulan südamest ja kui mul pole kleiti, ei tähenda see seda, et mul pole südant," rääkis ta.

Norra ajakirjanik küsis Elinalt, kas ta ei karda oma suures kleidis seistes, et peab ootamatult tualetti lippama. Elina naeris küsimuse üle ja ütles, et ei lase ennast sellest mõttest häirida.

Elina võrdles pressikonverentsil ooperit tippspordiga. "Kui sa oled hästi treenitud ja pead maratonile minema, ei väsi sa nii ära. Kõik taandub trennile. Nagu ka spordis peavad inimesed järgima teatud elustiili, sööma õigeid asju ja magama. Sama on häälega, ma pean puhkama, sööma õigeid asju ja olema positiivne," kirjeldas Elina, kuidas ta oma häält hoiab.

Elina lisas, et armastab keeli ja nende õppimist. Ta räägib eesti keelt, vene keelt, inglise keelt, prantsuse keelt, itaalia keelt ja natukene saksa keelt. "Ma saan sellest paremini aru, kui räägin," ütles Nechayeva. Keeleoskust demonstreeris Elina ka pressikonverentsil, kõnetades prantsuse ajakirjanikku tema emakeeles. Enne Eurovisiooni hakkas Elina õppima mobiilirakenduse Duolingo kaudu ka portugali keelt.

Eurovisioon 2018 toimub 8., 10. ja 12. mail Lissabonis. Elina Nechayeva astub looga "La Forza" esimeses poolfinaalis üles üheksandana.