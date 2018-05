Eesti poiss lõi Youtube'i ülimenuka paroodiavideo põdrast ja paelast

ETV2 eestvedamisel kümme aastat tagasi alguse saanud keskkonnakuu on tänaseks laienenud kõigisse ERR-i programmidesse. Keskkonnakuu sai avaakordi esmaspäeval kinos Artis linastuva filmiga "Jõgi all".

52 aasta vanuses suri mängufilmis "Twin Peaks: Fire Walk with Me" Teresa Banksi rollist tuntud näitlejanna Pamela Gidley.

Ema lisas, et Madis ei istu ainult arvuti taga, vaid käib palju õues ja tegeleb parkouriga. Muusikaga tegelemist peab ema aga igati positiivseks. "Ta ise on väga vaimustuses sellest tegevusest, mis ma siin ikka keelata saan. Tore, kui millegi asjalikuga tegeleb," rääkis ema Madise Youtube'i kanalist.

Youtube'i on Madis nime alt KanadonMuhedad videoid loonud juba kuus aastat. Madise esimene kanal kandis nime KanadonLahedad. "Ma mõtlesin, et KanadonLahedad, sest kanad on ka lahedad," põhjendas noormees. Kuna esimese kanali kustutas Youtube ära, sai järgmise kanali nimeks hoopis KanadonMuhedad.

15-aastane youtuber Madis Kütt on jõudnud vimase kuu ajaga paljude eestlaste südamesse, sest avaldas videokeskkonnas naljaloo "Pael", mida on vaadatud juba pea pool miljonit korda.

