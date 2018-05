Eesti populaarseim venekeelne raadiojaam Raadio 4 saab 25-aastaseks

ETV2 eestvedamisel kümme aastat tagasi alguse saanud keskkonnakuu on tänaseks laienenud kõigisse ERR-i programmidesse. Keskkonnakuu sai avaakordi esmaspäeval kinos Artis linastuva filmiga "Jõgi all".

52 aasta vanuses suri mängufilmis "Twin Peaks: Fire Walk with Me" Teresa Banksi rollist tuntud näitlejanna Pamela Gidley.

Raadio 4 on rahvusringhäälingu venekeelne programm. Programm on kirev, sest tegijad soovivad anda oma parima, et vastata Eestis elavate eri rahvusgruppide ootustele ja vajadustele.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel