Levimuusika näitus on valmis ja toob vaatajateni ligi sada põnevat museaali

Näitus jutustab levimuusika ajalugu aastatel 1901-2001 ja on pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubelile. Näituse koostaja, Eesti muusika kuulsuste koja eestvedaja Risto Lehiste sõnul on see läbi ajaloo kõige staariderohkem näitus Eestis, vahendas "Vikerhommik".

Näitus räägib Eesti levimuusikast läbi kõige olulisemate inimeste, ansamblite, heliloojate ja sündmuste. Lisaks vaadatakse teemasid, mis on kujundanud meie rahva ja muusika lugu (tsensuur, lauluvõistlused, punkliikumine ja laulev revolutsioon). Näituselt ei puudu ka Eesti muusika fenomenid nagu esimene džässansambel, telesaade Horoskoop, isetehtud pillid, biitmuusika ja Eurovisioon.

Näitusel on kokku üle saja museaali. Eksponaatide hulgas on Eesti esimene heliplaat aastast 1901, Eesti esimene süntesaator Varioola, Emil Laansoo kitarr, Tõnis Mägi, Anne Veski ja Marju Läniku esinemiskostüümid, Valter Ojakääru saksofon, Toomas Hendrik Ilvese nahktagi ja palju muud põnevat.

Lehiste rääkis, et üks üllatuslikumaid muuseumieksponaate saabus Nõvalt Ülle Kipperilt, kes annetas näitusele Raimond Valgre akordioni. Akordioni ostis Kipperi onu Raimond Valgre enda käest. "Kui see oli natuke liiga lõbusas tujus kukkunud akordioniga trepist alla, murdnud oma käeluu ja siis vihaga selle akordioni parandaja juures müüs selle akordioni maha," ütles Lehiste. Akordioniga saab muusikat mängida tänaseni.

Idee ja asjade kogumine ei jää näituse valmimise tõttu aga soiku. "Ma loodan, et äkki see näitus paneb rohkem inimesi mõtlema selle üle, kas neil on midagi ägedat, mis on seotud Eesti kuulsustega või vähem kuulsate inimestega," lausus Lehiste.

Eesti muusika kuulsuste koja tegevus ja ettevalmistused näituse loomiseks said alguse 2015. aasta 1. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval. Praeguseks on toimunud kümme kohtumisõhtut legendaarsete levimuusikutega, kontsert Nordea kontserdimajas, kus üle 30 laulja esitasid ühe laulu näituse loomise toetuseks, kogutud on hulgaliselt Eesti muusikute esemeid, pille, noote ja fotosid. Esmakordselt Eesti ajaloos on suur osa levimuusika pärandist kokku kogutud ja publiku ette toodud.

“Vabaduse kõla! Eesti levimuusika lugu” saab avaakordi 3. mail kell 17.00, kui Maarjamäe lossipargis annavad tasuta kontserdi Otsakooli noored Siim Aimla juhatusel.