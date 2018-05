Sindi avab tammeparkide istutamishooaja

ETV2 eestvedamisel kümme aastat tagasi alguse saanud keskkonnakuu on tänaseks laienenud kõigisse ERR-i programmidesse. Keskkonnakuu sai avaakordi esmaspäeval kinos Artis linastuva filmiga "Jõgi all".

"EV100 tammeparkide rajamist on pikalt ja hoolikalt ette valmistatud. On imeline olla tunnistajaks sellele, kuidas laste istutatud tammetõrudest saavad EV100 tammikud, kus tähistatakse järgmisi suuri juubeleid," märkis riigikantselei EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa.

