Eesti Muusika Kuulsuste Kotta on jõudnud Raimond Valgre akordion

Akordionimängija Allan Jakobi sõnas "Ringvaates", et tal oli ääretult hea meel, kui teda kutsuti Valgre akordionit mängima, sest ta tahtis teada, kas need lood on seal sees olemas või mitte. "Ma olen siin istunud juba jupp aega ja võtsin isegi interneti ette, et mõned lood meelest ära ei läheks," ütles Jakobi, lisades, et ta on proovinud seal peal mängida 30 eri Raimond Valgre lugu ja tulevad välja küll.

"See pill anti laenuks selle näituse jaoks ning ka selle pilli saatus on seotud Valgre kibedamate hetkedega," selgitas akordionimängija ja tõi välja, et Raimond Valgre kukkus kord lõbusamas tujus oma käeluu puruks ning müüs suures vihahoos selle akordioni maha. "Õnneks ta müüs selle pillide müüjale ja parandajale, ilmselt seetõttu on pill ka nii heas korras."