ETV ja ETV2 ekraanile jõuab suurejooneline kontsertlavastus "Saja lugu"

"Saja lugu. Kuidas portreteerida eestlast?" režissöör on Erle Veber, operaator Manuel Mägi, helirežissöör Enn Laidre, toimetaja Hele-Maria Taimla ja produtsent Helen Valkna. Saates on kasutatud Meelis Muhu filmitud kaadreid kohtumistest "Saja loo" raamatus ja lavastuses portreteeritud eestlastega.

Kuigi kontsertlavastus toimus Noblessneris vaid ühe korra, siis nüüd jõuab see ETV2 vahendusel ka televaatajateni. Kontserdi sissejuhatuseks näitab ETV dokumentaalsaadet projekti tegijatest ja selle saamisloost ning püüab läbi "Saja loo" loojate leida vastust, kas ja kuidas on võimalik portreteerida eestlust ja eestlaseks olemist üldisemalt.

Festivali Jazzkaar avasündmusena jõudis publikuni vaid ühel korral "Saja lugu", mille puhul on tegemist žanriülese suurteosega, mille taga on 100 ainulaadset kohtumist. Loo autorid kohtusid eri paigust pärit ja eri vanuses saja inimesega üle Eesti, keda pildistati neile loomulikus keskkonnas ja ära kuulati.

