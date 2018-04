Publiku ette astuvad KSHMR, kelle megahitt "Secrets" (valminud koostöös Tiestoga) oli pikka aega tantsusaalide enimnõutud lugu; Briti päritolu Gorgon City, kelle lugu "Ready for Your Love" tõusis muuhulgas UK singlimüügitabelis kohale nr 4 ning Inna Rumeeniast. Lisaks kinnitati esinejate hulka ka Frank Walker, Stacey James, Kermo Hert, Getter, Marek Talivere, Erkki Sarapuu, Cover x byte, Wateva ning Sander Valge & Siim Taba.

Eelnevalt on festival 16.-18. augustiks kinnitanud artistid: 5miinust, A boogie wit da hoodie, AC Slater, Afrojack, Andres Puusepp, Andres Aljaste, Andy C, Alan Walker, Arop, Axwell/\Ingrosso, Big Shaq, Bombossa Brothers, Grennan Heart, Brooks, David Guetta, Desiigner, Don Diablo, Galantis, Hardwell, Headhunterz, Kert Klaus, Kygo, Lemaitre, Lemon Fight, Madison Mars, Malaa, Martin Jensen, Martin Solveig, Moksi, Netsky, Oliver Heldens, Pur Mudd, Post Malone, Proteus, Rammar DJ, Relanex, R3hab, Sigma, Syn Cole, Slushii, $uicideboy$, Swanky Tunes, The Second Level, The Prodigy, Tujamo, Tungevaag & Raaban ja Zhu.

Baltikumi suurim festival Weekend Festival Baltic paigutab Pärnu randa neli lava, kus kolme päeva jooksul astub üles üle 70 artisti.