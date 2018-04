Helin-Mari Arder on kuulnud kontserdil porinat: jälle hea loo ära rikkunud

Arderi sõnul ei saa inspiratsioonihetki sageli valida. "Minul on olnud konkreetselt juhuseid, kus tuleb idee, aga ma teen parajasti süüa." Nii võib lauljal uus lugu kirjutamata jäädagi. "Kui ma kohe midagi üles ei märgi, siis ongi nii, et pärast, kui söök on valmis, siis idee on juba haihtunud."

"Mul on kombeks ka teiste autorite muusikat tõlgendada muusika kaudu," rääkis Arder. Enamasti teeb ta seda originaalist erinevalt. "See on ka seotud jazziga, mis paratamatult kipub muusikat natuke omamoodi võtma," täpsustas ta. Lauljanna sõnul ei pruugi see alati inimestele meeldida. "On olnud juhus, kus pärast lugu väga selgelt minu artisti kõrvadele kostub ühest nurgast porinat: "Jälle on ühe hea loo ära rikkunud"."

Muusikul polnud sellel hetkel sugugi naljakas, kuid tunnistas, et tagantjärele muidugi naerab asja üle.

Reedel, 4. mail on Mailaulu kava jazzi päralt. Lisaks Helin-Mari Arderile astuvad Tartu Erinevate Tubade Klubi salongilikus õhkkonnas üles veel Hedvig Hanson, MiaMee ja Benjamin Aggerbæk Taanist.