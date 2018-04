"Tasujate" uus koomiksifilm püstitas kõigi aegade kassarekordi

Praegusele "Tasujad: Igaviku sõda" kassaedule on oodata ka suurt lisa, sest kuigi enamikes maailmas riikides jõudis film kinodesse juba eelmisest nädalast, siis Hiinas linastub see alles 11. mail.

Senine rekord kuulus filmile "Kiired ja vihased 8" ("The Fate of the Furious"), mis kogus avanädalavahetusega 541 miljonit dollarit, vahendas CNN .

