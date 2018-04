Popfolgibänd Krunks More tuli välja uue videolooga "Hoplaa"

"Kevadiselt värskes "Hoplaas" hüppab Krunks More gravitatsioonijõudu trotsides rõõmu ja kergusega pilvedesse," rääkis ansambli solist ja laulu autor Astra Merivee.

"Me tahame kuulaja tuju tõsta ja teda kas või korraks kõigest maisest kõrgemale lennutada. Muusikal on väge seda teha ning me loodame, et see lugu ka niimoodi tööle hakkab," lisas Merivee.

Krunks More'i moodustavad: Astra Merivee, Emil Erastus, Sander Aasaväli, Teno Kongi, Elis Loik, Marten-Ingmar Merivee, Marit Sukk.