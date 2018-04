Anett Tamm on üks noortest, kel oli võimalus tänavu korraldada festivali Tudengijazz. Heino Elleri nimelise muusikakooli õpilane koos sõpradega on kokku pannud koosluse, kus omaloomingut viljeletakse värskes ja kaasaegses jazzi ja souli võtmes.

Alfa Collective

Anett Tamm – vokaal, akustiline kitarr

Robert Nõmmann – kontrabass

Martin Petermann – löökpillid

Alfa Collective on 2017. aasta suvel loodud ansambel, mis koosneb viiest noorest interpreedist. Ansambel mängib peamiselt laulja Anett Tamme jazzi ja souli mõjutustega loomingut, millesse on põimitud popi ja folgi elemente. Ansambli vokalisti ideedest lähtudes avastatakse, katsetatakse ning luuakse kõlapilt, mille eesmärk on tekitada kuulajale just seesama ennastunustav tunne, mille vaimus muusikat tehakse. Alfal on parasjagu käsil debüütalbumi salvestamine, mis 2018. aasta kevadel ilmavalgust näeb.

Lõunakontserdid salvestavad BFMi tudengid ning on järelvaadatavad ERR Menu portaalis.