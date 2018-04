Võistlussari Ace Xdream tõi rajale pooltuhat seiklejat

Sarja avaetapp viis seiklussportlased Sillamäele ja selle ümbrusesse. Kõige paremini sai pikimal rajal ülesannetega hakkama Nordwoodi meeskond Tartust. Võitjavõistkonna liikme Priit Poopuu sõnul on nende trio trumbiks mitu aastat lihvitud koostöö, vahendasid ERR-i teleuudised.

"Kõik on head orienteerujad ja tiimivaim, et keegi ei anna alla. Kui on vaja, siis ujume, kui on vaja, siis ronime ja keegi ei põe ega löö põnnama. Kogemused on kindlasti olulised, me ei ole kõige tugevamad, aga kogemusi on meil küllaga," ütles ta.

Sillamäel 15. hooaja algust tähistanud seiklusspordisarjas võistlevad kolmeliikmelised võistkonnad.

Nii mitmedki ettevõtted on leidnud, et see on hea võimalus väljaspool tööd omavahelisi sidemeid tugevdada.

Ace Xdreami peakorraldaja Sten-Eric Uibo ütles, et ettevõtete tiime on väga palju, ühesugused riided ja kindlasti seiklussport ühendab ja pakuvad meeskonnatöö harjutamise võimalusi. "C-rajal saab igaüks hakkama - võta pere või sõbrad näppu ja tule kohale," ütles ta.

Neljaetapilise seiklussarja järgmine osavõistlus on kavas juuni alguses Kehras.