Galerii: Vene motokaskadöör andis Tallinnas tsiklietenduse

Näha sai tagarattal sõitu, siduri valitsemist, suitsevat kummi ja asfaldile ilmuvaid kautšukiringe.

Andrei Kuzmin on pika staažiga mootorrattur, kellel on oma motokool. "Koolis õpetab Kuzmin eelkõige turvalist sõitu – motosport ja driftimine on tema hobid. Kui inimene suudab kontrollida mootorratast, suudab ta ka turvaliselt sõita. Andrei on kogu Euroopas väga tunnustatud sõiduõpetaja ja me oleme väga õnnelikud, et meil avanes võimalus ta Eestisse tuua," ütles Harley-Davidson Club Estonia president Kaspar Kaugija.