Õudusfilm "Kena vaikne kohake" saab järje

Filmistuudio Paramount Pictures teatas, et ühele üllatuslikumale kassahitile sel aastal on oodata järge. "Meil on rõõm teatada, et töötame juba "Kena vaikne kohake" järje kallal," teatas filmikompanii esindaja Jim Gianopulos, vahendas Huffington Post.

Gianopulos lisas, et filmistuudiole endalegi oli üllatuseks, et peaaegu helitu film saab Paramount Picturesi üheks suurimaks hitiks.

Filmis kõlavad pooleteise tunni jooksul vaid mõned laused. See räägib kurjadest monstrumitest, kes on küll pimedad, kuid see-eest on neil terav kuulmine - kõik inimesed peavad hiilima ning hoiduma omavahel rääkimisest, et jääda märkamatuks. Filmi peaosades mängivad Emily Blunt ning teose lavastaja John Krasinski.

"Kena vaikne kohake" on teeninud 213,3 miljonit dollarit, kuigi filmi eelarve oli vaid 17 miljonit.

Stsenaristid Bryan Woods ja Scott Beck on rääkinud, et järg võib vaadata kaugemala, kui esimese filmi peategelastest. "Sellises põnevas maailmas on nii palju võimalusi, mida teha," rääkisid mehed.

Seni pole öelnud, kas Krasinski lavastab ka järgmist osa ning millal filmi järg kinolinale jõuab.