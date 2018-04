Seekord tantsitakse rahvapärimuslikku tantsu Pärliine, mille on üles kirjutanud Herbert Tampere 1936. aastal Kuusalu kihelkonnas.

Ühistantsimisest osavõtmiseks külasta liidu kodulehte, kust leiad tantsusammud ja muusika.

Tantsimiseks:

1. 29. aprillil kell 12.05 häälestage raadio Vikerraadio sagedusele, sealt tuleb muusika.

2. Kutsuge sõbrad, töökaaslased või terve pere tantsupõrandale ning tantsige rõõmu ja lustiga. Tantsule ei ole keelatud kutsuda ka võhivõõraid.

3. Kindlasti filmige oma tantsu ning laadige see Youtube'i.

Video nimeks pange "Rahvusvaheline tantsupäev 2018 – tantsiva seltskonna nimi".

4. Oma video lingi palume saata aadressile errs@errs.ee. Parimaid tunnustatakse. Võistlusel lähevad arvesse vaid Youtube'i salvestatud videod.

Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika selts on 1988. aastal loodud rahvatantsu ja -muusika harrastajate ning kollektiivide ja juhendajate ühendus, mille eesmärgiks on rahvatantsu- ja rahvamuusika õpetajate ning harrastajate ühendamine ja esindamine ning valdkonna arendamine, esindades sel moel enam kui 23 000 rahvatantsija ja 2000 rahvamuusiku huve. ERRS on koostööpartneriks laulu- ja tantsupeo sihtasutusele UNESCO kaitse all oleva laulu- ja tantsupeoprotsessi säilitamisel, arendamisel ning selle raames noorte ja üldtantsupidude ning pillipidude korraldamisel.