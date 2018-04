"Me tegelikult oleme ju tähetolm. Me koosneme lugematust hulgast aatomitest ja rakkudest. See on selline mikromaailm meie sees, see millest me koosneme. Samas meile meeldib vaadata välja ning loendada tähti ja galaktikaid. See on makromaailm," kirjeldas Marten Kuningas, et Miljardid ongi nendest kahest maailmast inspireeritud.

Kuninga sõnul on talle oluline väljendada ennast ja enda tundeid muusika-meediumis. Tema sõnul on muusika kaudu enda väljendamine teistsugune kui sõnades kõnelemine. "Me saame ainult teatud spektris kommunikeerida, aga muusikas see spekter laieneb. Sinna tulevad uued tunded ja emotsioonid, millele ei ole võimalik nime anda," sõnas Kuningas.

Miljardite Tartu esinemise kohta lubas Kuningas, et sellel kontserdil saab kindlasti liikuda, tantsida, rokkida, kaasa laulda. Ansamblid Miljardid mängivad lugusid albumilt "Kunagi Läänes".

Miljardeid näeb Mailaulu laval 2. mail kell 22 Tartu Athena keskuses.

2. kuni 5. maini toimub Tartus Autorilaulufestival Mailaul. 15. korda aset leidev Mailaul toob publikuni muusikud, kes esitavad laval enda loomingut.