Ivi Rausi on muusikuna otsija ja katsetaja, kellele meeldib luua, lõhkuda piire ning astuda "kastist välja". Talle meeldivad kontrastid ja värvid. Ta järgib alati oma tõde, sest iga muusik on unikaalne ainult siis, kui ta on tema ise.

"Jazz loeb" sessiooni raames otsustati minna rändama hoopiski retroradadel, et tuua tagasi värskes kuues neid laule, mis kajavad aegade taguses Eestis.

Selle duo unikaalsus on soov luua Eesti retrojazzis uut kvaliteeti, üllatades kuulajat põnevate kõlavarjundite ja tõlgendustega, mitte kaotades loo algset ideed. Mõlema muusiku ühine suur kirg on sügav armastus ja austus Eesti vanema generatsiooni heliloojate, nagu Kustas Kikerpuu, Valter Ojakäär, Uno Naissoo, Uno Loop jt. loomingusse. On asju, mis ei unune ja on muusika, mis ei vanane.

Ivi Rausi Retrojazz

Ivi Rausi – vokaal

Tiit Born – kitarr

Esitamisele tulid:

"Sulle laulan" Al Hoffman/H.Karmo

"Meie kaks" Kustas Kikerpuu

Kontserdid salvestavad BFMi tudengid ning on järelvaadatavad ERR Menu portaalis.