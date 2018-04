12. korda selgitatakse Pärnus välja parim seeniorlaulja

"Tunnen südamest rõõmu, et olen saanud olla seeniorlauluga koos juba 12 aastat järjest. Need on olnud meeleolukad ja üdini positiivsed hetked, tulvil soovi laulda ja oma laulurõõmu teistega jagada. Esinejate siirus on olnud heldimust tekitav - ilma loomulikkuse ja siiruseta kaotab musitseerimine ju mõtte. Konkursi erilisus peitubki atmosfääris, mis osavõtjate esinemisi alati saadab. Tegu on toimiva muusikapeoga, millest jõudu andva sädeme saavad kõik. Soovin kõigile jätkuvat lauluarmastust ja musitseerimisrõõmu," kommenteeris žürii esimees Toomas Kuter.

Konkurss toimub kolmes voorus ja kahes vanusegrupis, 50-65 aastat ja 65+ aastat. Esimene voor viidi läbi konkursi korraldajatele saadetud helisalvestiste põhjal, mille järgi selgitati välja kuni 20 solisti, kes pääsevad edasi ja kutsutakse osalema konkursi teise vooru.

Teise vooru pääsenud solistid peavad esitama ühe vabalt valitud laulu ning ühe Pärnuga seotud laulu.

Laulud võivad olla esitatud fonogrammi, klaveri, kahest liikmest koosneva ansambli või mõne muu instrumendi saatel. Laul ei tohi olla lühem kui kaks ja pikem kui neli minutit.

Teise vooru solistide hulgast valib žürii välja kuni kümme solisti, kes pääsevad kolmandasse vooru ehk finaali 28.aprillil Pärnu Kuninga tänava põhikooli aulas.

Finaalis esitavad solistid teises voorus kõlanud Pärnuga seonduva laulu ning ühe laulu vabal valikul. Vabalt valitud laul ei tohi olla sama, mida solist esitas teises voorus.

Esimene seeniorlaulu võistluse korraldas rahvakultuuriselts Kirmas Ülle Jaegeri ideel ja eestvedamisel 2007. aastal kohaliku konkursina. Üritus osutus sedavõrd menukaks, et edaspidi kutsuti osalejaid juba üle Eesti. Tänavu toimub lauluvõistlus 12. korda.

Seeniorlaul 2018 toimub 28. aprillil algusega kell 14 Pärnu Kuninga tänava põhikooli aulas.