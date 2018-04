Matvere viimasest käigust Vilsandile: sain hülgelt hammustada ja vajusin läbi jää

Matvere ja Tätte meenutasid, et nende ühine musitseerimine sai alguse teatrikooli pidudest. Esimene ühine etteaste toimus Tartus kevadfolgil. "Mul olid mõned kurvad laulud ja siis avastasin, et mu kursusel on selline poiss, kes kääksutab karmoškat. Siis ma kutsusin, et tule ka sinna, tutvustan sind tähtsatele meestele," meenutas Tätte. Pärast kevadfolki hakati Tättet ja Matveret tasapisi esinema kutsuma.

Tätte sõnul oli Matvere nii teistmoodi ning tema esimene mälestus mehest on sisseastumiseksamitest lavakas. "Meile anti ühine ülesanne, et minge õue ja harjutage seda seal linnateatri sisehoovis, kus nüd on lavaauk. Seal oli tühermaa," meenutas Tätte. Matvere täpsustas, et tema oli lihtsalt üle jäänud, sest algselt oli Tätte leidnud partneriks sobiva neiu.

Mõlemad mehed olid pärast lavakunstikooli lõpetamist valitud erialaga rahul. Tätte läks kohe pärast kooli noorsooteatrisse, kus mängis 15 aastat. "Ma arvasin, et olen väga õnnelik ja olingi," ütles Tätte.

Kuigi Matvere satub praegu mõnel aastal ka teatrilavale näitlema, tegeleb ta rohkem lavastamisega. Tätte tõdes, et lavale tagasi ta minna ei julgeks ning on läinud kirjutamise peale. "Läheb rooste asi, kui sa ei kasuta," selgitas Tätte, keda enam näitlema ei kutsutagi.

Matvere seda põhjendust ei usu, pigem leiab ta, et kord näitleja on elu lõpuni näitleja. "Lihtsalt meie kohta võib nüüd öelda, et oleme persekukkunud näitlejad. See on minu veendumus," lausus Matvere.

Seiklusrikas sünnipäev Vilsandil

Tätte sõnul näeb ta õudusunenägudes, et peaks taas näitlemas käima ja Vilsandilt ära sõitma. Vilsandil käib tal umbes kord aastas, Tätte sünnipäeval veebruaris külas ka Matvere.

Viimane külastuskäikudest oli Matvere hinnangul väga seiklusrikas. "Ma sain hülge käest hammustada ja vajusin läbi jää ka. Küllaltki ehmatav oli, mul jäid jalad mutta kinni, ma ei saanud välja sealt jääaugust," kirjeldas Matvere. Mees selgitas, et läks hülgega kallistama, aga loom hammustas teda päris valusalt. "Ta oli välja tulnud päikse kätte soojendama ennast," meenutas Matvere.

Tätte sõnul kinkis Matvere talle selleks sünnipäevaks mugava tooli purjeka peale. Soojematesse vetesse tõmbab Tättet siiani. "Kõik valus kaovad ära. Kodus mul magades valutavad jalad ja õlad ja puusad, vahel trepist on raske liikuda hommikul. Seal lähevad haigused ära," põhjendas Tätte, miks teda soojad mered tõmbavad.

Puugihammustus võttis mitmeks kuuks jalad alt

Matvere 50. sünnipäeval oli kohal ka Tätte, kes kinkis Matverele uppunud laeva puust valmistatud tabureti. "Väärtus on tal tõesti suur, ma arvan, et see on Hansa koge küljest see laud," täpsustas Matvere, et puit võib olla umbes 300 aastat vana.

50. eluaastatesse jõudnud mehed rääkisid ka haigustest. Suvel sattus Tätte haiglasse, põdedes nii puukentsefaliiti kui ka borrelioosi korraga. "Mul oli just suvetuur käimas Jaan Pehkiga ja mina ööbisin, nagu mul tavaks on, telgis," kirjeldas Tätte, kes usub, et sai puugi Peipsi äärest. Mingil hetkel Tätte silmad enam ei näinud, kogu aeg oli külm ja nõrkus. "Enne viimast kontserti said sugulased Tartust aru, et mul on mingi jama ja naine ka ütles, et sa pead minema analüüse andma," meenutas Tätte, kes sai tänu Tartu arstidele teada, et kõik puugihaiguse näidud on põhjas. Haigus võttis Tättel jalad alt kaheks kuuks.

54-aastane Tätte lisas, et tervis aastatega paremaks ei lähe, kuid vanaks ta end ei pea. Matvere lisas, et tema pole ennast jällegi kunagi noorena tundnud. "Võib-olla teismelisena. Ma ei saa öelda, et ma tunnen ennast noorena või 50ndates algab uus elu. Vanainimese heietamine ei huvita mind tegelikult. Kui sul on naljajuttu rääkida, siis räägi," ütles Matvere, kes räägib kiusu pärast, kui hea tervis tal on.

Tätte ja Matvere nimetavad üksteist väga vanadeks sõpradeks, suheldud on juba üle 30 aasta. "Ega mul ei ole palju paremat sõpra küll. Meil pole vaja palju rääkida, eile me olime Marko juures, me mõistame teineteist nii läbi ja lõhki," tõdes Tätte.

12.-20. juulini lähevad mehed taas koos tuurile ning mõlemad usuvad, et kuulda saab ka täiesti uusi laule. "Loominguliselt ma natukene nokitsesin üht näitemängu paar kuud ja mõtlesin, et nüüd ma ei pea muud tegema. Mul on seda aega hästi palju, et istuda kitarriga ja oodata, äkki tuleb mingi tore lugu," ütles Tätte, kes pühendub suvetuuriks valmistumisele.

Tuur sai alguse Tätte sõnadest Matverele: "Kui sa ka meheikka jõuad, võiks midagi koos teha jälle." "Mina võtsin sõnasabast kinni ja otsustasin tähistada," ütles Matvere. Viimase ühise kontserdi andsid mehed 2010. aastal.

