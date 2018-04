Naiskodukaitsjad koostasid mobiilirakenduse kriisiolukordades toimetulekuks

Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming rahustas, et Eestis on üldiselt olukord hästi kontrolli all, aga ikka kehtib põhimõte, et kui soovid rahu, valmistu sõjaks. "Tegelikult need juhised on ikkagi suures mahus meie igapäevaste olukordade jaoks ka. Meil igapäevaelus tuleb ette suuremaid ja väiksemaid kriise ja tõepoolest väiksemas osas on jutt ka kuni sõjaolukorrani välja. Põhiosas me keskendume ikkagi igapäevaelu kriisidele," ütles Tooming ETV saates "Hommik Anuga".

Ave Proosi sõnul on info kokku kogutud erinevate juhiste vormis, mis annab inimestele konkreetseid nõuandeid, kuidas erinevates olukordades käituda. Kõik inimesed saavad juhistele juurdepääsu mobiiliäpis Ole Valmis!. "Leiab seda hetkel Android telefonidele, aga mõne aja pärast ka iOS-ile," ütles Tooming.

Rakendusest leiab juhiseid erinevateks olukordadeks, näiteks siis, kui elekter on ära läinud, oled metsa ära eksinud või kuidas anda esmaabi. "Ei pea suur kriis üldse olema, võib ka olla loodusõnnetus või isiklik väike õnnetus, et eksisin metsa ära või pott läks pliidil põlema. Väikesed igapäevased kriisid," selgitas Tooming.

Helen Allase sõnul loodi rakendus selleks, et rohkemate inimesteni jõuda. "Me ei suuda kõiki maailma inimesi ära koolitada ja mõtlesime, et kuidas jõuda rohkemate inimesteni oma teadmiste ja oskuste jagamisega," põhjendas Allas.