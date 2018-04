Leelokoor Siidisõsara viis setu kultuuri New Yorki

Siidisõsara liikme Ilme Haavalo sõnul oli reis kirjeldamatu. "Ma usun, et see oli meie kõige ägedam reis seni, kus me oleme oma leelokooriga käinud ja need emotsioonid ja terve nädal seda kõike, mida me seal kogesime, oli tõesti fantastiline," lisas Liina Reinsaar ETV saates "Hommik Anuga".

Väikeseid esinemisi New Yorgis oli mitu. "Inimesed jäid kuulama ja nii tore oli see, et nii mõnigi oli ka kuidagi Eestiga kokku puutunud. Üks naisterahvas oskas eesti keelt, tuli rääkima, siis oli mõni selline, kes ütles, et tema mees on Eestis käinud. Neid äratundmisrõõme oli väga palju ja inimesed tulid kogu aeg ligi," meenutas Reinsaar.

Siidisõsara tegemiste vastu tundsid huvi ka USA turvatöötajad. "Kui me Times Square'il olime esinemise lõpetanud, tuli minu kõrvale turvamees ja küsis: "Kas te esinete siin?" Ma ütlesin, et enam mitte ja astusin minema. Sain siis aru, et meil enam probleemi ei olnud, kuna me olime lõpetanud," naeris Reinsaar.

Leelotamine käib ansambli liikmetega kaasas iga päev. Haavalo tõdes, et kipub laulma ka peenratööd tehes. "Kergem on sul. Tänapäeval inimesed teevad rasket tööd, ta annab energiat," põhjendas Haavalo.

Reinsaar lisas, et setu naiste eripäraks on see, et nad hakkavad meeste kõrval eriliselt silma. "Nad on väga tublid, tugevad ja jõuavad palju. Mis on minu arust setu naise puhul täiesti hämmastav, on see, kui aeglaselt nemad vananevad," rääkis Reinsaar, kelle sõnul on Setumaal üks naine ilusam kui teine.

Haavalo sõnul on piiri taha Petserisse jäänud vähe setusid, kuid Värskas püsib kultuur edasi. "Kõik räägivad seda oma keelt, mis on tore. Sa saad kohe aru, et see on Setumaa," ütles Reinsaar.