Galerii: Eeva Esse ja Keili Sükijainen pidasid kohviduelli

"Minu suhe kohviga on nagu armastus, mida ei oska piisavalt hinnata - tunded on ülevad, aga ma ei mõista temaga kuigi eeskujulikult käituda," avaldas Eeva Esse. "Kõige suurem lugupidamine tekib alles siis, kui teda väga vajan, aga kuskilt võtta ei ole." Argipäeviti joob naine hommikuti kiire pätikohvi ja veelgi kiirema ennelõunakohvi, mille haarab kaasa esimesest ettejuhtuvast kohviputkast teel tööle. "Ja kui kohvi liiga palju peaks saama, võtab üle keha värisema, mida ka ühes heas suhtes ette tuleb," muigas raadiohääl.

"Kohv ei ole minu jaoks see üks must käkk, mis hommikul vaid energiat peaks andma, ma naudin igat sõõmu ja kohvi meeliergutavat aroomi täiel rinnal," tunnistas Keili Sükijainen.

Kohvivõistluste peakorraldaja Sille Küttneri sõnul võistlesid naised cuppingus ehk kohvide maitsmises. "Viisime nad kokku tunnustatud baristadega, kes naisi paari nädala jooksul koolitanud on," avaldab Küttner. "Keili õppis Kafo kohvikoolitaja Annika Andreseni käe all ning Eeva sai kuulda eelmise aasta Estonian Cupping Championship meistri Henry Politanovi kohvitarkust," tõdes Küttner.

