Laura Põldvere postitantsust: alguses sa õpid tundma enda lihaseid

"Ma avastasin postitantsu eelmisel aastal, ma olin pool aastat väga-väga haige, aga tulles tagasi Kasahstanist, kus sain head kohalike arstide ravi, siis nägin Instagramis enda sõbrannat tegemas postitantsu, mis nägi tõeliselt uhke välja," sõnas Laura Põldvere "Ringvaates" ja kinnitas, et tundus ekraanilt vaadates lihtne, aga samas oli näha, milline lihaste töö ja graatsilisus.

Selle peale mõtles Põldvere, et võiks ka ise katsetada. "See ei tähenda, et ma hakkama saan, aga pigem ma olen selline tüpaaž, et ma proovin järgi ja sellest ajast peale ma olen järjest proovinud."

Esimene trenn ei olnud tema sõnul üldse hirmus. "Alguses sa õpid pigem tundma enda lihaseid ja ei saa päris täpselt aru, kuidas selle jalaga peaks nüüd kinni haarama ja võib-olla on põlveõndlas ja kätel veidike valus, hirmus ei olnud, pigem otsiv."

Treener Pia Pikkorile meeldib Laura Põldveret õpetada, kuna ta ei kurda. "Mul on nii lihtne seda tundi anda, kui inimene tuleb siia ja tahab õppida."

Postitantsu proovis ka Jüri Muttika, kes ei saanud kõigi harjutustega hakkama. "Laura on selles hetkel parem, ma pigem ei lähe võistlustele."