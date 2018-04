Iiris Viirpalu: ma olen oma emaga väga lähedane

"Ringvaade" jätkab sarjaga, kus Marko Reikop käib Eesti tippjuhtidega lõunal. Seekord lõunatas ta peaminister Jüri Ratasega. Muu hulgas märkis Ratas, et ta hoiab laste hinnetel e-koolis silma peal ja arvab, et hinded võiksid neil koolis kindlasti paremad olla.

Iiris Viirpalu kinnitas, et ta on oma emaga väga lähedane. "Kogu elu oleme olnud," ütles ta.

Esimese saate külalisteks on Andres ja Indrek Tarand, kelle puhul pidi Katrin Viirpalu pidevalt poliitikat tagasi tõmbama. "Ma ütlesin, et räägime sellest, mida te olete koos teinud, mõelnud või tundnud."

"Saade "Minu teine mina" räägib lastest ja nende vanematest," sõnas Katrin Viirpalu "Ringvaates" ja selgitas, et seal saab näha, kuidas nad koos toimetavad ja asjadest aru saavad. "Kuidas nad on koos kasvanud."

