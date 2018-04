Vikerraadio "Peresaade" ootab emadepäevale pühendatud saate avalikule salvestusele

"Juttu tuleb piisavalt headest emadest, kanaemadest ja rongaemadest, aga ka emast kui lapse esimesest erootilisest suhtest ja emast kui lapse kõige suuremat viha äratavast frustreerijast. Uurime, mida tähendab, et ema on nii looja, hoidja kui ka purustaja või see, et lapse areng algab päeval, kui eostatakse tema ema. Kuuleme ka, milline on isa kõige suurem kingitus noorele emale," rääkis "Peresaate" autor, pereterapeut Katrin Saali Saul.



Avalikule salvestusele on oodatud kõik emad ja isad, aga loomulikult ka need, kes ise emad ei ole. Lisaks emadusega seotud teemadele vastatakse koos Marina Paula Eberthi ja Monika Koppeliga küsimustele, mille kuulajad on hooaja jooksul saatnud ja millele pole vastata jõutud.



Salvestusel osalemiseks tuleb registreeruda aadressil peresaade@err.ee. Piletihind on viis eurot.

2017. aasta sügisel Vikerraadios alanud "Peresaade" räägib perest, paarisuhtest ja kõigest sellega seonduvast. Kuulajad on "Peresaate" väga hästi vastu võtnud: seda on järelkuulatud juba ligi 90 000 korda. Kõige populaarsemad on olnud saated, mis kõnelevad piiridest suhetes, suhte vajadusest ja faasidest, emotsionaalsest vägivallast, meestest, seksuaalsusest ning armastuse hoidmisest ja kirest pikaajalises suhtes.



"Peresaade" on eetris neljapäeviti kell 21.05 Vikerraadios.