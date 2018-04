Esimesena saab nautida tänavu Eesti jazziauhindade jagamisel noore jazzitalendi tiitli saanud Lauri Kadalippu, kes võttis möödunud nädalal edukalt osa ka rahvusvahelisest ekspordimessist Jazzaheadil Bremenis.

Laura Kadalipp Social Jazz ''Smurf''

Lauri Kadalipp – saksofon

Allan Järve – trompet

Kirke Karja – klaver

Tõnu Tubli – trummid

Koos eksperimenteeritakse tuntud jazzihittide ja omaloominguga ning otsitakse inspiratsiooni nii standarditest, R’n’B-st kui ka kõigest sellest, mida nüüdismuusikal pakkuda on. Kord agressiivselt, kord leebelt põimuvad faktuuri kõrgemates kihtides puhkpillihelid, ristudes maitsekate rütmide ning värvika harmooniaga. Nii sünnib vahetu, emotsionaalne ja atraktiivne muusika, mis otsekui kaaluta olekus hõljudes jätab kuulaja otsustada, kus on tõde, kus on vundament. Noor kollektiiv on andnud arvukalt kontserte üle Eesti, pälvinud hulgaliselt positiivset vastukaja ning 2018. aasta alguses andis ansambel välja oma debüütplaadi "Feels just right".

Kontserdid salvestavad BFMi tudengid ning on järelvaadatavad ERR Menu portaalis.