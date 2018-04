ABBA avaldab pärast 36 aastat uut muusikat

Rootsi popbändi liikmete sõnul oli uus materjal ootamatu tagajärg, mis järgnes nende ideele minna taas tuurile, kuid seda virtuaalse reaalsuse kaudu 2019. aastal, teatas BBC.

"Me kõik tundsime, et pärast 35 aastat oleks lõbus taas jõud ühendada ja minna stuudiosse salvestama," avaldas bänd Instagrami lehel. "Oli tunne, nagu aeg oleks seisma jäänud," jätkus teadaanne.

Uute lugude avaldamistähtaega pole veel kinnitatud, kuid üht neist, lugu pealkirjaga "I Still Have Faith In You" esitletakse detsembris BBC ja NBC ühises saates.

ABBA loodi 1972. aastal. Ansambli liikmed olid Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad ja Björn Ulvaeus. Björn ja Agnetha ning Benny ja Anni-Frid olid abielupaarid ning ansambli nimi moodustati ansambli liikmete eesnimede esitähtedest.

Pärast Eurovisiooni võitu 1974. aastal on ABBA müünud üle 400 miljoni albumi kogu maailmas. Bändi populaarsuse tipus lahutasid abielu Ulvaeus ja Faltskog ning 1983. aastal ka Lyngstad ning Andersson. ABBA viimane ühine ülesastumine toimus kolm aastat pärast seda Rootsi televisioonis.

Bänd salvestas uut muusikat viimati 1982. aastal, kui produtseerisid hittlood "Under Attack" ja "The Day Before You Came", mis ilmusid albumil "The Singles". Andersson ja Ulvaeus on hiljem kirjutanud muusikat muusikalidele "Chess" (1984) ja "Kristina från Duvemåla" (1995).

Bänd teatas laialiminekust 1982. aastal ning on sellest ajast saati loobunud taasühinemisest. 2000. aastal tehti bändile ühe miljardi dollari suurune ettepanek minna tuurile, kuid ABBA loobus ka sellest.

2013. aastal põhjendas Faltskog otsust sellega, et eelistab bändielu minevikku jätta. "See oli nii kaua aega tagasi ja me jääme ainult vanemaks. Meil on teistsugused elud," rääkis ta.

2016. aasta suvel tuli bänd kokku üheks looks. Bändiliikmed kogunesid, et tähistada Bjorn Ulvaeuse ja Benny Anderssoni 50. koostööaastapäeva. Agnetha Faltskog ja Anni-Frid Lyngstad esitasid kohtumisel ABBA loo "The Way Old Friends Do" ning nendega liitusid laval ka Ulvaeus ning Andersson. See oli bändi esimene ühine etteaste pärast 30 aastat.