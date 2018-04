MiaMee esitles uut singlit "Flash of Light"

"Kogeme õnne ikka ainult lühikese hetkena, sähvatusena. Hoolimata oma lühikesest kestvusest täidavad need hetked hiljem terve meie maailma," kommenteeris uut singlit autor ning ansambli solist Liina Saar.

Jazzmuusikast mõjutatud Miamee on tegutsenud kaheksa aastat ning 2014. aastal ilmus esikalbum "Some Other Me".

Lisaks Liinale esinevad MiaMee nime all tunnustatud muusikud: klahvpillidel Taavi Kerikmäe, kitarrist Mart Soo, trummidel Ahto Abner ja Rootsi/Türgi päritolu tšellist/laulja Anni Elif Egecioglu.

MiaMee järgmised kontserdid on 3. mail Viljandi jazziklubis Jasm, 4. mail Tartus festivalil Mailaul ning juba 8. mail esinetakse Saksamaal Greifswaldis festivalil Nordischer Klang.