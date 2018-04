"Eile Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu jõudsid kokkuleppele direktiivi osas, mille nimi on audiovisuaalmeediateenuste direktiiv," rääkis Tallinna ülikooli meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus Vikerraadio "Huvitajale" antud intevjuus.

50 protsenti Euroopa telekanalite sisust peab olema Euroopas toodetud, ükskõik, kas tegemist on uudiste, telesaadete vm. "Probleem oli siiani selles, et voogedastusplatvormidel samasugused regulatsioonid ei kohandunud. Nüüd juba mitu aastat, ka sel ajal, kui Eesti oli Euroopa Liidu eesistujariik, räägiti läbi teemal, kuidas seda direktiivi uuendada - tuua ka voogedastusplatvormid selle regulatsiooni alla. Lõpuks lepitigi kokku, kuidas direktiiv olema saab ja muu hulgas ütleb see, et ka voogedastusplatvormidel peab Euroopas olema 30 protsenti Euroopa päritolu sisu," selgitas Ibrus.

Tema hinnangul on tegemist väga huvitava ja ka problemaatilise asjalooga, kuna direktiiv püüab vahet teha professionaalset sisu pakkuvatel ja n-ö jagamisplatvormidel. "Youtube ja Netflix ei ole justkui sama asi, ühes me saame kõik pakkuda oma sisu ja teises ei saa, see on kureeritud keskkond," tõdes Ibrus ja nentis, et Youtube'ile ei saa kuidagi öelda, et 30 protsenti sisust peab olema kohalikku päritolu. "Selle direktiivi jõustumise mõttes saab olema huvitav, kuidas seda vahet hakatakse tegema."

Platvorme, mis täidavad mõlemat funktsiooni, pakkudes nii professionaalset kui ka kasutajate toodetud sisu, on palju, nende hulgas ka Youtube. "Nüüd vähemalt Euroopa on tegemas regulatiivset katset suunata need Ameerika suured platvormid vahendama eurooplastele ka enam Euroopa sisu," sõnas Ibrus, kelle hinnangul saab asi olema huvitav ka selles osas, kust sisu hakkab tulema. "Kas seda tellitakse ainult suurtest Euroopa riikidest nagu Prantsusmaa, Saksamaa, Inglismaa jne või midagi sellest rahast, mida Netflix, Amazon, Hulu või kes iganes hakkab välja käima, tuleb ka meie filmitegijate töölauale?"