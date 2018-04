William ja Kate nimetasid vastsündinud poja Louis Arthur Charlesiks

Väike prints on nüüdsest Cambridge'i prints Louis.

Kihlveokontorid ennustasid, et pisiprintsi nimeks saab Albert, sest fännid avastasid just selle nimega lehe kuningliku perekonna veebilehelt. Ennustused ei pidanud aga paika.

Väike prints sündis 23. aprillil. Poiss kaalus 3,8 kilogrammi ning sünnituse juures viibis ka prints William.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ