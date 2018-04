Stig Rästa: hea publik ei näpi telefone, kuigi olen ise ka telefoninäppija

Rästa sõnul on hea publik selline, kes ei näpi telefone. Samas ütles Rästa, et inimesed võiksid ennast vabalt tunda. "Ausalt öeldes, mul ei ole selle vastu midagi, kui inimesed köhatavad või kommipaberit krabistavad," lausus ta ja lisas, et näeb vahel publikus, et kellegi nägu helendab telefoniekraani valgusest. Rästa ütles, et tegelikult pole see midagi hullu. "Ma olen ise ka vastik telefoninäppija," tõdes ta,

Tartu publikut peab Rästa vabaks. "Ma olen tähele pannud, et Tartu publik läheb kohe kiiresti käima. Näiteks kui Trafficuga oleme esinenud, pole kunagi probleeme olnud, et rahvas kuskil ei hüppa või ei ole sul lava ees kohe paugust," rääkis Rästa.

Ka liiklus on Rästa sõnul Tartus sõbralikum. "Ma olen tähele pannud, et Tartus, kui sul on suund sees, siis sind lubatakse ette. Tallinnas kui sul on suund sees, siis üritatakse ruttu su kõrvalt mööda saada," naeris ta.

Stig Rästa kontsert astub üles 3. mail Tartu Erinevate Tubade Klubi salongilikus õhkkonnas. Lisaks temale esinevad samal kontserdil ka Allan Kasuk ja Juozas Martin Leedust. Üldiselt suuremate koosseisudega esinevad noormehed on seekord laval kõige ehedamal viisil, üksi oma kitarriga.

2. kuni 5. maini toimub Tartus autorilaulufestival Mailaul. 15. korda aset leidev Mailaul toob publikuni autorid, kes esitavad laval enda loomingut.