Yle: Oulu ujulat kiusab sihikindel "sariroojaja"

Soomes Oulu linnas Raksila linnaosas asuvat siseujulat on kiusamas sihikindel "sariroojaja". Korrarikkuja tõttu on ujula personalil tulnud basseini korduvalt põhjalikult puhastada ning nüüd otsitakse väljaheiterünnakuid sooritanud isikut juba valvekaamerate salvestuste pingsa läbivaatamise abil.

Sariroojaja on Raksila ujula basseinis sel kuul juba kolm korda paksu pahandust teinud, vahendasid Soome rahvusringhääling Yle, Ilta-Sanomat ja Iltalehti.

Oulu tervisesporditeenuste eest vastutav ametnik Jari Leviäkangas ei mõista enda sõnul sariroojaja motiivi. Küll on aga nii tema kui ka teised linnaametnikud veendunud, et tegu ei ole juhusliku, vaid teadliku tegevusega.

"Ujula pakub positiivset, head meeleolu linnaelanikele. Tundub imelik, et kellelgi tekib peas mõte seda meeldivat harrastust saboteerida," nentis ta.

Linnavalitsusel on kavas isiku tabamisel esitada politseile ka kuriteoteade.

"Silmad punnis oleme siin valvekaamerate salvestisi vaadanud, kuid süüdlase leidmine on üsna suur väljakutse. Palume kaasujujatel tähelepanelik olla, et saaksime sellisel viisil süüdlase kätte," rääkis Leviäkangas.

"Sarikakaja" pole siiski nimetatud ujula puhul täiesti esmakordne sarnane juhtum, kunagi tegutses asutuses ka "saripissija", kelle sihtmärgiks oli meeste sauna keris.

"Selliseid tüüpe tuleb aeg-ajalt ette. Sarikerisepissija saadi kätte tänu sellele, et teised saunalised olid tähelepanelikud ja andsid temast teada. Sarikakajat pole varem aga olnud, kuigi mõnikord on basseinist üksikuid väljaheiteid leitud," meenutas Leviäkangas.

"Kõige suurem kahju on sellest, et klooriga puhastamise tõttu on bassein alati viis-kuus tundi suletud. Kogu vesi tuleb läbi puhastussüsteemi lasta ja see võtab oma aja," lisas ta.