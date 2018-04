Kuningliku perekonna veebileht võis kogemata paljastada pisiprintsi nime

Briti kuningapere veebileht võis kogemata reeta prints Williami ja hertsoginna Katherine'i vastsündinud poja nime, kui kullipilguga fännid avastasid, et nende ametlikul veebilehel on reserveeritud lehekülg prints Alberti nimele.

Kui fännid kasutasid kuningliku perekonna lehel otsingusõna prints Albert, tuli teade, et ligipääs lehel on piiratud. Samasugust teadet annavad ka prints George'i ja printsess Charlotte'i otsingud. Kui proovida sama alternatiivsete nimedega, ilmub teade, et sellist lehekülge pole olemas, vahendas Independent.

Kuna tõenäosus, et väike prints nimetatakse Albertiks, on suur, sulgesid kihlveokontorid oma ennustused, sest liiga paljud inimesed pakkusid just seda nime.

Alberti nime kandis ka brittide kunagise kuninganna Victoria abikaasa, neil oli üheksa last. Tänapäeval ulatub Victoria järeltulijate arv sadadesse, nende hulka kuuluvad ka Elizabeth II ja tema abikaasa Philip Mountbatten.

Väike prints sündis 23. aprillil. Nii George'i kui ka Charlotte'i nimed avalikustati kaks päeva pärast nende sündi. Seega oodatakse ka värske printsi nime avalikustamist just täna.