Täna täitub Tallinn 300 swingisõbraga 22 riigist

Tänavu juba kuuendat korda toimuv festival Tallinn Swing Weekend 2018 on suurim swingtantsu ja -muusika festival Eestis, mis toob Tallinna parimad swingimuusikud ja ligi 300 swingisõpra 22 riigist.

Festivali korraldava Tallinn Swing Dance Society üks asutajatest ja vedajatest Oksana Kustova sõnab, et festival on kui ideaalne ajamasin swingiajastu huvilistele, kus on koos ajastule omane swingmuusika, tantsustiil, riided ja kombed.

Swingifestivale toimub üle maailma aastaringselt sadades ja iga festival püüab tantsijaid nimekate esinejate ja muusikutega, kuid festivali edukuses mängib rolli ka asukoht, mis võib ajastutruu õhustiku loomisele kaasa aidata. "TSW eelisteks on kindlasti selle asukoht ja suurus. Festival ei ole liiga suur ega ka liiga väike, vaid täpselt parajalt hubane. Sellele aitab kindlasti kaasa ka Tallinna linna väiksus ja armsus, mis välismaalastele alati meeldib," rääkis Kustova.

Swingifestival on alati esinemas lisaks rahvusvahelisele bändile ka Eestis tegutsevad swingimuusikud. Sel korral on festivali peaesinejaks Londonis tegutsev The Shirt Tail Stompers. Kodumaistest muusikutest astub ülesse Horre Zeiger BigBand koos Airi Allveega, kes kohalike džässmuusika kuulajate seas tutvustamist ei vaja. Mõlemaid bände saab kuulama tulla laupäeval, 28. aprill Tallinna Nelipühi Kirikusse, kus toimub suur swingipidu.

Swingifestival kattub osaliselt Jazzkaarega, seda nii ajaliselt kui temaatiliselt. 29. aprillil kohtuvad kaks festivali traditsiooniliselt Vabaduse väljakul - toimub lustakas flash mob Estonian Dixieland Bandi muusika saatel.

Tallinn Swing Weekend’2018 festival toimub 27.-29. aprill Tallinnas.