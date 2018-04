Saatejuht on Anu Välba. "Hommik Anuga" on eetris pühapäeviti kell 10.00.

Üle pika aja on jälle koos kaamerate ees Jaan Tätte ja Marko Matvere. Stuudios on külas arstid Gunnar Männik ja Margus Viigimaa, naiskodukaitsjad ja Seto lauluselts Siidisõsarõ.

