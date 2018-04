Video | Katrin Viirpalu toob eetrisse südamliku peresaate: see ei ole torkimise saade

"Ma arvan, et see annab inimestele võimaluse, mis on minu arvates tore, rääkida kas oma lapsest või vanemast. Kui tihti inimesed ei taha rääkida iseendast väga palju, siis oma lähedast tahaks kiita küll," selgitas Viirpalu saate ideed ERR Menule.

Viirpalu sõnul on tegemist saatega, kus negatiivsetel teemadel ei urgitseta. "See ei ole torkimise saade, et mis on halvasti või kus te olete riielnud. Üldse mind see ei huvita. Mind pigem huvitavad helged ja toredad lood elust, kus inimesed on koos olnud ja tundnud teineteise toetust," ütles Viirpalu.

"Terevisiooni" saatejuhina tuntud Viirpalu rääkis, et kui hommikusaates teeb ta väga fokusseeritud intervjuusid, mis peavad mahtuma kuue minuti sisse, siis "Minu teine mina" on hoopis teistsugune formaat. "See saade ja formaat annab mulle selle võimaluse, et ma saan inimest kuulata. Inimene saab rääkida mulle oma lugu ja mul on aega," rääkis Viirpalu.

Esimeses saates räägivad oma loo Andres ja Indrek Tarand. Ülejäänud kolmes saates on külalisteks Vaiksood - Nele-Liis ja tema arhitektist isa Raul Vaiksoo, muusik Jon ja Endla teatri näitlejanna Carmen Mikiver ning näitlejanna Helena ja ärimees Tiit Pruuli.

"Me istusime oma toreda toimetuse ja saatemeeskonnaga koos ja mõtlesimegi. Tegelikult neid toredaid inimesi on oluliselt rohkem, meile anti praegu lihtsalt võimalus teha neli saadet," ütles Viirpalu. Kuigi igast perekonnast on Viirpalu sõnul võimalik seda saadet teha, langes valik tuntud lastele ja nende tuntud vanematele.

Saate toimetaja on Laura Kõrvits, režissöör Rait Veskemaa, produtsent Kadi Katarina Priske.

"Minu teine mina" on eetris ETV-s reedeti kell 20.00.