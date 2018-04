Jüri Ratas: lastel võiksid hinded paremad olla

"Ringvaade" jätkab sarjaga, kus Marko Reikop käib Eesti tippjuhtidega lõunal. Seekord lõunatas ta peaminister Jüri Ratasega. Muu hulgas märkis Ratas, et ta hoiab laste hinnetel e-koolis silma peal ja arvab, et hinded võiksid neil koolis kindlasti paremad olla.

Jüri Ratase ametikabinetiga tutvudes uuris Reikop muu hulgas, kas peaministril tuleb ette ka olukordi, kus tuleb pilk visata põhiseadusesse ja järele vaadata, kas kõik toimib ikka ettenähtud korra järgi. "Põhiseadus peab alati olema. Mõnikord siia ma pilgu heidan. Kordamine on tarkuse ema," märkis Ratas. Üks asi, mis Ratasel on aga töölaual olnud nii linnapea kui ka riigikogu aseesimehena, on aga piibel.

Lõunalaua taga nentis Ratas, et pereelu läheb tal vaikselt ja pere jaoks võiks kindlasti rohkem aega olla. "Paar korda kuus üritame kinos käia."

Ratas märkis ka, et lastel võiksid koolis hinded paremad olla. "Võib-olla me oleme liiga ranged, aga võiksid paremad olla. E-koolis ma olen päris usin käija. Ma arvan, et iga päev kaks-kolm korda. See on väga oluline, kuidas lastel läheb. Tõsi, ma pole nii usin nende abistaja kui on minu ema või minu abikaasa, aga ma ikkagi püüan nädalas kaks-kolm korda, mõnikord ka sageli tööle sõites teatud ülesandeid üle vaadata."