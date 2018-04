Üks varvaskingade paar elab üle ainult ühe "Luikede järve"

Eesti Rahvusballett saab 100-aastaseks. "Ringvaate" otsestuudios olid baleriin Keitlin Oja ja Eesti rahvusballeti kunstiline juht Toomas Edur ning tuttuus varvaskingade paar. Selgus, et sellise paari varvaskingadega saab tantsitud ainult ühe balleti. Teinekord on ühe balleti jaoks vaja suisa kahte paari.

"Need on jah erinevad brändid, aga see konkreetne peab vastu ühe vaatuse," ütles Oja.

Üks paar maksab umbes 25–30 ja kuni 60 eurot. "Need kallimad, Ameerika bränd teeb selliseid plastist varvaskingi – mitte just iga füsioterapeut soovitaks neid – need kestavad kaua," selgitas Edur.

Paraku on tõesti nii, et pärast balletti tuleb piltlikult 30–40 paari varvaskingi ära visata.

"Jah, ja baleriinid on ka erinevad. Mõni "Luikede järve" ajal kasutab kahte paari isegi," lisas Edur. Seda seepärast, et king läheb pehmeks.

"Me kasutame erinevaid, sest kui on rohkem vaja balanssi teha, siis on kõvemad kingad, ja kui on vaja piruette teha, et oleneb koreograafiast," selgitas Oja.

Varvaskingad on omaette tipptehnoloogia ja aegade jooksul on juurde loodud mitmeid lisasid, mis teevad varvastel seismise mugavamaks. Samas ütles Oja, et valus varvastel seista ei olegi. "Me oleme harjunud."