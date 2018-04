ETV-s alustab Katrin Viirpalu juhtimisel uus saatesari "Minu teine mina"

ETV- salustav "Minu teine mina" on Katrin Viirpalu uus saade, mis räägib laste ja vanemate suhetest ning sellest, kuidas neid hoida. Televaataja kohtub tuntud Eesti inimestega, igas saates on vanem ja laps.

Saates arutatakse, kas laste saatus on vanemate vormida või õpetavad ning muudavad lapsed ka oma vanemaid ja nende mõttemaailma. Mida tähendab olla minu teine mina, sellele otsib koos külalistega vastust saatejuht Katrin Viirpalu.

"Klišeelikult lausudes on lastel justkui alati tänuvõlg vanemate ees. Tasuks kaaluda, kas ka vastupidine arvamus tuleks kõne alla. Või hoopis nii ja naa? See saade võiks näidata toetamise ja hoolimise võimalikkust," ütles Viirpalu. Tema sõnul ei ole alati tarvis vaimustunult hüüda: "oi, kui vahva meil koos on!", vaid pigem lugeda hoolimist ja hoolivust ridade vahelt. Teineteise toetamine on juba see, kui koos aeda ehitatakse või pilvi jälgitakse ning silmanurgas heameelekurdu märgatakse.

"Meie tegemised keerlevad hoogsalt töö ja igapäevaste väikeste, aga väga tähtsate asjade ümber. Ja õhtuks jääb veidi aega kõige lähedasemate jaoks. Teadmine, et nemad on kogu aeg olemas, on hea ja turvaline. Ole sa 5 või 50, ikka on hea teada, et minu lapsel läheb hästi või emal on tomatitaimed juba kasvuhoonesse istutatud. Selline lihtne sõnum sel saatel ongi," lisab Viirpalu.

Esimeses saates vestleb saatejuht Andres ja Indrek Tarandiga. Teineteisele vahele ei segata ja kedagi ei solvata, aga isiklikest asjust kõneldes on muidu suuresõnalised mehed eestlaslikult napisõnalised.

Sel kevadel jõuab eetrisse neli saadet, kus külalisteks on Vaiksood - Nele-Liis ja tema arhitektist isa Raul Vaiksoo, muusik Jon ja Endla teatri näitlejanna Carmen Mikiver ning näitlejanna Helena ja ärimees Tiit Pruuli.

Saate toimetaja on Laura Kõrvits, režissöör Rait Veskemaa, produtsent Kadi Katarina Priske.

"Minu teine mina" on eetris ETV-s reedeti kell 20.00.