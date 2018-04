Prints Harry palus isameheks vend Williami

Harry otsusest andis teada Kensingtoni palee oma Twitteri lehel. "Cambridge'i hertsogil on au olla palutud ja ootab väga, et saaks oma vennale toeks olla," seisis ametlikus teadaandes, vahendas BBC.

Prints Harry oli ise Williami isameheks 2011. aastal, kui William abiellus hertsoginna Katherine'iga.

Harry ja Meghan Markle abielluvad 19. mail St George'i kabelis Windsoris.

Pidulikule tseremooniale on kutsutud üle 600 külalise ning Windsori lossi ümber koguneb umbes tuhat pealtvaatajat. Õhtusele vastuvõtule on oodatud veel 200 külalist, nende hulgas Spice Girlsi endised liikmed.

Pulmas esineb gospelikoor ning 19-aastane tšellist Sheku Kanneh-Mason, kelle BBC nimetas 2016. aasta nooreks muusikuks.

