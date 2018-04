ERR Menu soovitab väikesi sadamaid ja suurt balletti

"Ringvaade" jätkab sarjaga, kus Marko Reikop käib Eesti tippjuhtidega lõunal. Seekord lõunatas ta peaminister Jüri Ratasega. Muu hulgas märkis Ratas, et ta hoiab laste hinnetel e-koolis silma peal ja arvab, et hinded võiksid neil koolis kindlasti paremad olla.

Jaapani ergutusmemmedest ehk seeniortantsutüdrukutest on saanud rahvusvaheline fenomen. Ainus tingimus trupi liikmeks saamiseks on vanus vähemalt 55 aastat.

"Tšaikovski muusika sobivus selle lavastuse jaoks oli ilmselge, kuivõrd nii helilooja kui ka kirjanik elasid ju samal aja ja samas kultuuriruumis," on Teet Kask selgitanud. Balletietendust on mängitud erinevates teatrites Itaalias ja Šveitsis. Eestis etendub "Anna Karenina" vaid kahel päeval, 28. ja 29. aprillil Vene Teatri laval.

Käes on neljapäev ja nädalavahetus ukse ees, mis tähendab, et ERR Menu koos Vikerraadio "Huvitajaga" andis taas soovitusi, mida põnevat oma vabade päevadega ette võtta.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel