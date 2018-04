Taavi Paomets: Laval on tunne, et tegelikult olen hoopis mina publik

"See tunne, kui sa ühe loo ära lõpetad ja aplaus vaibub... Jääb korraks vaikus – kõik need tuhanded inimesed on täiesti vait. Ja siis sa lihtsalt hoiad seda vaikust nii kaua kui suudad," meenutas Paomets ülesastumist Positivuse festivalil tuhandete inimeste ees. "Kõik hoiavad hinge kinni. Selline tunne, et kogu see mass on sul siin peo peal ja kui sa teed ühe minimaalse liigutuse, siis katus sõidab."

Taavi Paometsa sõnul on vahel laval selline tunne, et rollid publiku ja esineja vahel on vahetuses. "Teinekord on selline tunne, et mina tegelikult olengi see publik. Mul on nii palju artiste seal lava ees, keda ma kõiki saan jälgida," selgitas ta. "Vaata, mis kanalit tahad. Tahad, paned Foxi peale, tahad ETV-d."

Muusiku arvates on inimesi väga huvitav jälgida. "See on mingi asi, millesse ma tihtipeale ära unustan ennast." Paometsa sõnul huvitab teda esinemise juures just psühholoogiline aspekt. "Peale selle, et sa tripid seal oma mussi sees, sa vaatad ka rahvast ja vaatad, mismoodi see mõjub rahvale."

Taavi Paomets ansambliga Avoid Dave esineb Mailaulu festivalil 5. mail kell 22.00 Tartu Genialistide klubis. Lisaks esineb samal kontserdil uus jazzi ja souli viljelev ansambel Alfa Collective.