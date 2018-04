Endine lapstäht Ülari Kirsipuu: ma ennast väga heaks näitlejaks ei pea

"Ma tundsin esiteks, et ma ei ole väga hea näitleja, eriti sel ajal. Ma ütlen, tagantjärele vaadates tundub okei, aga sel ajal olin ma kuidagi väga enesekriitiline ja mul ei tekkinud tunnet, et ma peaks minema lavakasse," põhjendas Kirsipuu "Vikerhommikus".

Praegu on Ülari Kirsipuu hoopis vanamuusika fänn ja naudib 1950. muusikat. "Oma juurtest eemale ei saa ja mulle tõesti meeldib rock'n'roll ja rockabilly muusika," avaldas ta. Sügisel avaldab mees heliplaadi, kus kõlab instrumentaalmuusika.

Mida vanemaks ta saab, seda rohkem aktsepteerib Kirsipuu aga juba tehtud asju, hoolimata sellest, et väga paljud lapsnäitlejad on avalikust elust täielikult eemaldunud. "Tõenäoliselt osadel lastel on see sellest, et nende kaasaegsed narrisid neid ja nad ei saanud omal ajal aru, et see oli lihtsalt mingi tähelepanu, mis hakkas neid segama. Kuigi ma ennast väga heaks näitlejaks ei pea, tundub see tagantjärele vaadates väga okei," tunnistas Kirsipuu.

Mees lisas, et ka tema elus on olnud perioode, kus talle tuntuse tõttu näpuga näidatakse. "Mingil hetkel sa lihtsalt harjud sellega ära ja mõtled, mis seal ikka, see ju niimoodi on. Sa ei suhtugi sellesse kuidagi hästi või halvasti, see on lihtsalt okei," rääkis Kirsipuu.

"Nukitsameest" ja "Keskpäeva" vaatab Kirsipuu üha vähem, sest tema enda lapsed on juba suureks kasvanud.

Mees meenutas, et sattus "Keskpäeva" mängima tänu "Nukitsamehele". "Nukitsamehesse" sattus mees aga suure castingu järel. "Mind tõenäoliselt leiti kooli poistekoorist," rääkis ta.

Filmirollidega teenis toonane lapstäht oma esimese suure palga. "See oli see õnnelik aeg, kui riik rahastas filme. "Nukitsameest" rahastas ilmselt Tallinnfilm, ma ei tea, kust iganest need rahad Moskvast võisid tulla. "Keskpäev" oli telefilmi toodang ja see oli tõesti õnnelik aeg, kus ka lapsnäitleja sai päris palju raha," ütles Kirsipuu, kes ei mäleta küll oma täpset palka, kuid usub, et see jäi 500 rubla kanti.

Mõlemast filmist on Kirsipuu leidnud sõpru kogu eluks. "Tormi Kevvai oli see mees, kellega me päris palju teismelisena läbi käisime. Kuna ta on väga loominguline inimene, on temaga väga huvitav suhelda," meenutas Kirspuu.

Pärast "Nukitsameest" lõi Kirsipuu Mihkel Rauaga punkbändi, millega küll esinema ei jõutud. "Kuna ta on muusik, oleme me ka hiljem muusikutena läbi käinud," selgitas ta.

Kuigi "Keskpäevas" jooksid Raud ja Kirsipuu Maria Avdjuško tegelaskuju järel, tõdes mees, et võtteplatsil tegelikult mingit kismat ei olnud. "Mina pean tunnistama, et sümpaatia Maria vastu tekkis minul hoopis hiljem, kui ma sain aru, et ta on väga vahva inimene. Võtteperioodil minu mälu järgi mingit isiklikku tõmmet tema vastu ei olnud," tunnistas Kirsipuu.

Film "Keskpäev" linastub juba sel nädalavahetusel HÕFF-il.