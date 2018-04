Meghan Markle tegi viimase etteaste seriaalis "Suits"

Meghan Markle kehastas sarjas Rachel Zane'i ning tema viimast ülesastumist sai USA teleekraanidel näha kolmapäeval, vahendas BBC.

Markle mängis "Suitsis" kokku seitse hooaega ning viimane osa temaga kandis pealkirja "Good-Bye". Seriaalis abiellus Markle'i karakter oma kauaaegse poissõbra Mike Rossiga, keda kehastas Patrick J Adams.

"Aitäh kõigile, kes muutsid prooviesinemise seitsmeks uskumatuks aastaks minu elus. Loodan, et te nautisite seda," kommenteeris Adams viimast osa Twitteris.

Tonight my last episode of #Suits ever is airing. Weird. Hope it doesn't disappoint. Thank you to everyone who turned an audition into 7 surreal years of my life. Hope you enjoy it. I know I have. Peace.