Kerli Kõiv kolib Los Angelesest tagasi Eestisse

Kerli Kõiv, kes kolis 11 aastat tagasi Los Angelesse, teatas, et on taas kohvrid pakkinud, et Eestisse tagasi tulla.

"Ma kolisin LA-sse täpselt oma 20. sünnipäeval. Minuga oli kaasas kaks kohvrit, üks neist täidetud raamatute ja suurte unistustega. Ma kolisin ühe kuti pärast, kellesse ma olin salaja meeletult armunud, ja kes mind kolimise päevast saati ignoreeris. Seega oli mind jäetud üksi värskete juuksepikenduste ja lühikese t-särgiga. Ma ei teadnud kedagi ja mul polnud midagi, aga ma olin valmis vallutama maailma," kirjutas Kerli oma Facebooki lehel.

Kerli sõnul on 11 aastaga juhtunud nii mõndagi. "Ma olen olnud kodutu ja vaadanud siis Hollywoodi silti oma verandalt. Kõik minu unistused on saanud tõeks ja siis purustatud. Ma olen tundnud selles suures linnas vabadust ja üksindust, mida ei osanud oodatagi," rääkis Kerli.

Ta lisas, et on nüüd väsinud tegemast kompromisse, mis on maksnud talle rahu. "Ma mõistsin, et ei pea teenima oma kohta Universumis, sest ma juba olen perfektne õmblus selles kangas," kirjutas ta ja lisas, et on mõistnud, et betoonehitisi täis džungel pole koht metsikust ihkavale südamele.

Kerli tunnistas, et ihkab muutuda pehmemaks, mitte jõulisemaks. "Ma olen avastanud ennast üha enam ärkamas, mõeldes oma teisele elu keset metsa, kus ainsad hääled kuuluvad lindudele ja loomadele, kes elavad oma elu. Selles elus pole muud kava, kui lihtsalt olla," kirjeldas Kerli.

Eesti metsades on tema sõnul õhk nii puhas, et lausa lämmatab kopse ning jalanõud on lihtsalt barjäär inimese ja maa vahel. "On normaalne, kui sinu unistused muutuvad. On normaalne muutuda," võttis Kerli oma otsuse kokku.

Nüüd, 11 aastat hiljem on Kerli kohvrid taas pakitud ning raamatuid täis. "Ma istun oma Los Angelese kodu tagaaias ja mul on taas ühesuunaline lennupilet," ütles Kerli, kes teab, et Eestis on ootamas teda tükike taevast.