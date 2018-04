Eurotiim on Elina Nechayeva etteastest vaimustuses: nad rääkisid, et see on võrratu

Möödunud nädalavahetusel käis Movko Lissabonis, kus tehti esimene tehniline proov. Korraldajameeskonna suhtumine Eesti etteastesse on väga hea. "Nad rääkisid, et see on võrratu. Ma ütlesin, et öelge mulle täiesti otse, mis te arvate, aga nad ütlesid, et see on super," kinnitas Movko ETV saates "Terevisioon".

Movko tõdes, et poleks olnud õnnetu, kui tema disainitud graafika poleks eurolavale jõudnud, sest Elina laul "La Forza" on ise väga võimas. "Minu arvates see lugu on juba nii võimas, ma oleks olnud hästi õnnelik, et seda lihtsalt kuulda sealt," tõdes ta.

Küll aga hindab Movko kogemust, mida Eurovisioon pakub. "Isegi mitte see, kui paljud inimesed seda näevad, vaid enda puhul proovida seda päris suurt

lava," rääkis Movko.

Kuigi Eesti Laulul sai publik juba aimu, milline Elina etteaste olema saab, rääkis Movko, et eurolaval on kleidi graafikale lähenetud täiesti teistmoodi. "Kusjuures Elina oli ise see, kes rääkis hästi palju sellest, millest lugu räägib. Nüüd see kleit, mis on tegelikult seelik, peegeldab, mida ta tahaks oma looga rääkida," lausus Movko.

Kleidile graafika loomine projektsiooni abil on Movko sõnul sarnane skulptuuri loomisega. "Kuna Eesti Laulu ma tegin täiesti ise, mõtlesin ma, et nüüd on aega vähe ja tahaks veel suuremaid asju teha. Ma tavaliselt töötan ühe fantastilise 3D artistiga, Sander Tuvikesega. Me tegime koos niimoodi, et mõtlesin vormi välja ja Sander genereeris mingis tohututes 3D programmides ja mina pärast värvisin," kirjeldas Movko kleidi graafika loomeprotsessi.

Kuigi esimesed fotod Elina kleidist eurolaval on juba avalikud, rõhutas Movko, et see on alles toores materjal. "Ta kindlasti ei ole selline, ta on palju ruumilisem ja me oleme arvestanud, kuidas kaamerad võtavad, et tekitada optilisi illusioone, et see oleks teistsugune, et ta kindlasti ei võtaks lugu või

showd üle," kirjeldas Movko.

Eurolava on Alyona sõnul Elina jaoks loodud, see on ümmargune ja kleit mahub ilusasti peale ära.

Eurovisioon 2018 toimub 8., 10. ja 12. mail Lissabonis. Elina Nechayeva astub looga "La Forza" esimeses poolfinaalis üles üheksandana.