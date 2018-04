Eesti Laulu osalenud Vajé teatas, et on andnud välja uue singli "Home".

Tegemist on esimese singliga pärast Eesti Laulul kolmanda koha saanud "Laurat".

"Home" on tehtud koostöös Karl-Ander Reismanniga ning video autor on Alari Teede.

Laul räägib tunnetest kodumaaga ja on pühendatud kõigile, kes elavad või on mingil eluperioodil pidanud elama kaugel oma sünnikodust. "Videot alustab ja lõpetab kaader Viljandi järve kohalt, meie sünnilinnast, mille vahele jääb ilusaid looduskaadreid igast maailmanurgast," kommenteerisid Vajé muusikud Stefan Airapetjan ja Hans Noormets.

Taustameloodiat laulab Stefani õde Stefania Airapetjan. "Koos lauldud loo avaldamine on olnud üks nende lapsepõlve unistusi. Nii et oleme väga õnnelikud, et see unistus lõpuks teoks sai," lausus Airapetjan.