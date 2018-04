Autolehe eksperimendis osalenud 800-eurosed autod pandi oksjonile

Autolehe ajakirjanikud tõdesid, et alla tuhande euroga ostetud autod hakkasid lagunema kohe pärast ostmist. "Esimene auto jäi esimestel päevadel lihtsalt seisma, käima enam ei läinud. Pidime puksiiriga ära vedama," ütles Autolehe toimetaja Margus Pipar ja lisas, et igal autol olid vead küljes.

Autolehe toimetaja Kristjan Ojang kinnitas, et 800 euro eest on automüügikeskkonnas palju leida. "Meil oli eesmärk leida auto, mis rõõmsalt testi lõppu jõuaks, mitte kohe remontima hakata ja hirmus palju lisaraha sisse panna," rääkis Ojang.

Kõige kehvema tulemuse sai Autolehe testis Daewoo Matiz 1999. aastast, mis oli ebaturvaline. "Maanteel temaga möödasõitu teha on päris õudne suurel kiirusel, kui see suur kiirus kunagi kätte on saadud," kommenteeris Pipar.

Kolmanda koha sai 1997. aasta Volvo V40, mis vajas kõige rohkem remontimist. Autot on pärast ostmist remonditud paarisaja euro eest. "Tehniliselt on kõik need autod tänaseks täiesti heas korras. Kered on kahel autol kehvemad, aga tehniliselt on nad sellises seisus, et võta ja sõida," ütles Pipar.

Teise koha sai BMW 520i, mis ei läinud kohe pärast ostmist käima. Pärast 400-eurost remonti töötab auto aga laitmatult. Esikohale tuli 2000. aasta Honda Accord. "Honda oli väga hea, kui ta osteti. Kere nägi väga viisakas välja, seal ei olnud roostet ega mõlke," kiitis Ojang.

Oksjonil, mis kestab 9. maini, on tehtud juba mitmeid pakkumisi. BMW hind on praeguseks kerkinud 480 euroni.