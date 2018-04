Üllar Saaremäe tegi Reikopile otse-eetris ettepaneku esineda Eesti esimesel üldluulepeol

Eesti esimene üldluulepidu toimub EV100 toimkonna abiga ning keskendub umbes pooleteise tunni jooksul üle-eestiliselt avalikkusele tuntud inimeste kaudu eripalgelise luule ettekandele, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"Laias laastus me liigume läbi Eesti luule alates esimestest juhuluuletustest, mis on kirjutatud paarsada aastat enne kui Kristian Jaak Peterson oma sule üldse kätte haaras," rääkis Saaremäe, lisades, et lõpuks jõutakse tänapäeva välja.

Saaremäe sõnul tuleb lugejaid pea 30 ringis, näiteks sporditegelased ja ühiskonnategelased. Saaremäe tegi otse-saates ettepaneku ka saatejuht Marko Reikopile. "Kui ma Eestis olen sellel ajal, siis suurima heameelega. Mul selle vastu ei ole mitte midagi," ütles Reikop.

Saaremäe on ise suur luulehuviline ja tõdes, et on sõbra Jaanus Rohumaaga suutnud järjest tund ja 20 minutit ainult riime ette kanda.

Pärast luulemaratoni algab kontsert "Punk laulupeo 10 aastat", kus on kavas eelmistelt pidudelt tuttavad lood. "Ta on nagu üks tervik," kommenteeris Saaremäe üritust.

Eesti esimene üldluulepidu toimub 17. augustil Rakvere linnuses.